شباب الجبل يواجه التحدي بملعب شيخ الشهداء

تقام يوم غد الأحد مباراتان، يواجه في الأولى فريق شباب الجبل فريق التحدي بملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء في ختام مباريات الأسبوع الرابع لحساب فرق المجموعة الأولى.

فريق شباب الجبل الذي سيسعى لتحقيق أول فوز لهو في منافسات الدوري الممتاز رفقة مدربه الجديد المهدي أبوشاح الذي عوض المدرب صالح الرحيل الذي قدم استقالته بعد تعثره في الجولات الماضية.

وفي الجهة المقابلة فريق التحدي المنتشي بتحقيقه للفوز في الأسبوع الماضي أمام فريق خليج سرت بهدف نظيف سيبحث صحبة المدرب البوسني إيغور ريميتتش لظفر بنقاط المباراة الثلاث للوصول إلى نقطة السادسة.

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