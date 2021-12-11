الأحد تقام مباراتان لحساب فرق المجموعة الثانية

يواجه فريق السويحلي فريق الشط في المباراة الأولى وفي اللقاء الثاني يستضيف فريق الخمس فريق أبوسليم بملعب ترهونة.

فريق السويحلي سيدخل لقاءه أمام فريق الشط بأفكار جديدة بعد أن تعاقدت إدارة الفريق مع المدرب التونسي كمال زعيم خلفا للمدرب المقال عبد الحفيظ إربيش في الأسبوع الماضي، فيما سيسعى فريق الشط مع مدربه مروان نصرات لظفر بنقاط المباراة للهروب من قاع الترتيب وفي اللقاء الثاني سيبحث فريق الخمس للفوز في مباراته أمام فريق أبوسليم لتعويض خساراته في الجولة الماضية أمام السويحلي، بينما فريق أبوسليم رفقة مدربه رضا عطية سيدخلان للقاء بشعار الحصول على النقاط المباراة الثلاث للاقتراب أكثر من فرق صدارة المجموعة الثانية.

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