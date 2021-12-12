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بثنائية كراوع.. الأخضر يهزم “النصر” ويصعد في سُلّم الترتيب

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن فريق الأخضر من تحقيق فوزٍ مهمٍ على ضيفه النصر، بنتيجة هدفين مقابل هدف، على أرضية ملعب شيخ الشهداء في إطار منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

وأحرز الضيوف هدف التقدم في الدقيقة 52 عن طريق المهاجم عامر التاورغي، ليقلب الأخضر مجريات المباراة على خصمه في الدقائق العشر الأخيرة، حيث عدّل النتيجة برأسية أحمد كراوع في الدقيقة 82، وبعد مرور دقيقتين، أضاف كرواع الهدف الثاني له ولفريقه الأخضر.

يُذكر أن فريق الأخضر رفع رصيده إلى النقطة العاشرة في وصافة جدول ترتيب المجموعة الأولى، بينما تجمد رصيد النصر عند 7 نقاط.

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قناة 218 الليبية

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