“التعاون” يتعادل مع ضيفه خليج سرت في الجولة الرابعة

تعادل فريق التعاون مع ضيفه خليج سرت بنتيجة هدفين في كل جانب، خلال المباراة التي جمعت بينهما في إطار الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى في مسابقة الدوري الممتاز.

وأقيمت المباراة على أرضية ملعب شهداء بنينا، حيث افتتح أصحاب الأرض النتيجة عن طريق المحترف السنغالي تالانداي، وأدرك بعد ذلك الضيوف التعادل عن طريق اللاعب محمد حماد.

وبذات السيناريو، تمكن فريق التعاون من التقدم في النتيجة عن طريق لاعبه شتوي، ثم أحرز خليج سرت هدف التعادل قبل نهاية المباراة، لينتهي اللقاء بتعادل مثير بين الفريقين.

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