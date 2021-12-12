المدينة يخطف التعادل من الأولمبي المتصدر

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مواجهة فريق الأولمبي أمام نظيره المدينة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مباريات مسابقة الدوري الليبي.

وانتهت نتيجة اللقاء بهدفين في كل جانب، على أرضية ملعب المرحوم علي الزقوزي، وافتتح المدينة التسجيل عن طريق البرازيلي ماثيوس هنريك، قبل أن يدرك اللاعب طارق ابشارة التعادل لصالح الأولمبي.

وتقدم المدينة من جديد في المباراة بتسجيله الهدف الثاني عن طريق حسام القباني، ولكن الأولمبي خطف التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع عن طريق لاعبه شمس الدين.

وبهذا التعادل رفع الأولمبي رصيده إلى عشر نقاط مستمراً في صدارة المجموعة الثانية، بينما مقابل أربع نقاط للمدينة في المركز الثالث.

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