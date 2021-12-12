خليج سرت يفرض التعادل الإيجابي على التعاون بالدوري الليبي

بنينا 12 ديسمبر 2021 (وال) فرض فريق خليج سرت التعادل الإيجابي على التعاون بنتيجة هدفين لمثلهما، وذلك لحساب الجولة الرابعة من مرحلة الذهاب لفرق المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جمعت الفريقين – أمس السبت – على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي .

هذه المواجهة التي توسطها الحكم الدولي ( يحيى الوحيشي ) دخلها التعاون بشكل سريع دون أن يلجأ إلى مرحلة جس النبض لاكتشاف الفريق المستضيف، لاسيما أنه بدأ اللقاء ضاغطاً نحو مرمى الحارس ( محمد العجمي )، وذلك من أجل تسجيل هدف مبكر يربك حسابات لاعبي خليج سرت.

هدف تالا أنداي النهج الهجومي للتعاون ، أسفر عن هدف في الدقيقة (6)، وذلك برأسية ماكرة نفذها لاعبه المحترف السنغالي ( تالا أنداي )، مستفيداً من الكرة العرضية التي أرسلت من الرواق الإيسر، بعدها بدقيقتين أضاع السنغالي ( تالا أنداي ) فرصة التقدم على صعيد النتيجة، عندما قام بمراوغته الحارس ( محمد العجمي )، لكن وضعه للكرة لم يكن بالشكل السليم مبعداً دفاع الخليج الخطر عن مرماه.

خليج سرت

بعد هدف السبق الذي دخل مرماه ، تقدم أكثر ونظم خطوطه الثلاثة ، باحثاً عن تعديل النتيجة، مستحوذاً على مجريات اللعب، ولعل أبرز فرصة للفريق الخلجاوي كانت في الدقيقة (19)، حيث قدم اللاعب ( حسين العبيدي ) فاصل مهاري من الجهة اليسرى ممرراً الكرة لزميله ( فؤاد الخريفي )،لكن براعة الحارس ( فتحي الطلحي ) حالت دون ولوج الكرة شباكه.

في الشوط الثاني تزايدت المباراة إثارة كبرى، وسرعة أكبر، خاصة من جانب لاعبي الخليج، بعد أن تنوعت العابة، وعند الدقيقة (54)، ظهر محترف الخليج ( فرانك عزيز )، بفاصل فني و مهاري، مهدياً كرة عرضية على رأس اللاعب ( محمد حماد المبروك )، واضعاً الأخير كرته على يمن الحارس ( فتحي الطلحي ).

هذا ونجح التعاون مجدداً في التقدم على صعيد النتيجة بهدف ثاني، وذلك برأسية من اللاعب ( علي أشتيوي )، مستغلاً عرضية من ( فرج عبد الحفيظ ) في الدقيقة (58)، خليج سرت لم يتأثر بالهدف الثاني ، بل تقدم إلى المنطقة الأمامية للحارس ( فتحي الطلحي )، هذا واستطاع في ظل الضغط الكثيف الذي شكله لاعبو الخليج من تعديل النتيجة، وذلك بتصويبة صاروخية من خارج مناطق الجزاء نفذها لاعبه ( بشير الكرامي )، كانت في الدقيقة (89).

طاقم التحكيم

هذا وتكون طاقم تحكيم هذه المقابلة، من الدولي ( يحي الوحيشي ) حكم ساحة ، بمساعدة كل من مساعد أول ( عصام الترهوني )، ومساعد ثان ( مروان الحراري )، و ( مفتاح الفارسي ) حكماً رابعاً، فيما أسندت مهمة مراقبة المباراة للحكم الدولي المساعد الأسبق ( جمال الهواري )، هذا وأشهر حكم المباراة الدولي ( يحيى الوحيشي ) الكرت الأصفر في ثلاث مناسبات ، كانت من نصيب ( محمد عيسي ) في الدقيقة (30)، و ( جعفر علي ) في الدقيقة (85) من جانب التعاون، و ( أصميدة محمد ) في الدقيقة (58) من جانب خليج سرت. (وال ـ بنينا ) س إ / ك و

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال