مصر تتغلب على الأردن وتصطدم بنسور قرطاج

تغلبت مصر على الأردن في ربع نهائي بطولة كأس العرب، على أرضية ملعب الجنوب المونديالي، ليواجه منتخب الفراعنة في نصف نهائي الكأس منتخب تونس المتأهل على حساب عُمان.

افتتح منتخب النشامى التسجيل أولاً في الدقيقة 12 عن طريق لاعبه يزن النعيمات، وعادل أبناء البرتغالي كيروش النتيجة في آخر دقائق الشوط الأول عبر مروان حمدي.

وصل الفريقان إلى الأشواط الإضافية بعد تعادلهما، وعند حلول الدقيقة الـ100، تمكن البديل أحمد رفعت من تسجيل هدف التقدم للفراعنة، ثم أضاف البديل الآخر مروان داوود الهدف الثالث لصالح مصر في الدقيقة 119.

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