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إبراهيموفيتش يُنقذ ميلان من “خسارة وشيكة” أمام أودينيزي

تم النشر منذُ 58 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفلت ميلان من خسارة وشيكة أمام أودينيزي، بعد أن كان متأخراً بهدف حتى الدقائق الأخيرة قبل أن يتمكن من إدراك التعادل، ضمن الجولة السابعة عشرة للدوري الإيطالي.

وحمل هدف التقدّم لصالح أودينيزي، توقيع المهاجم البرتغالي بيتو في الدقيقة السابعة عشرة، وفي الأنفاس الأخيرة للمباراة، أنقذ النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش فريقه من الخسارة بهدف التعادل في الدقيقة الأخيرة.

وبهذا التعادل، اكتفى ميلان بإضافة نقطة وحيدة رفعت رصيده إلى تسع وثلاثين نقطة في صدارة ترتيب الكالشيو، وفي المقابل رفع أودينيزي رصيده إلى سبع عشرة نقطة في المركز الخامس عشر.

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قناة 218 الليبية

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