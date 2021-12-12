خاص| النصر يفشل  في فض شراكة الترتيب الثاني مع الأخضر

البيضاء 12 ديسمبر 2021 (وال)- فشل فريق النصر في فض شراكة الترتيب الثاني مع الأخضر، عقب خسارته معه بنتيجة هدفين لهدف، ضمن منافسات الجولة الرابعة من ذهاب فرق المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

هذا ودخل الفريقين هذه المقابلة التي جرت مساء السبت على أرضية ملعب شيخ الشهداء في مدينة البيضاء، بصافرة الحكم الدولي معتز الشلماني، وكل فريق يعي جيدًا قيمة وأهمية هذه المواجهة، لكون الفريقين يتقاسمان المرتبة الثانية على لائحة ترتيب المجموعة الأولى برصيد (7) نقاط، لاسيما وأن اللقاء أتسم بطابع السرعة والإثارة، والتنوع في الهجمات .

بعد أن اكتمل الشوط الأول بالتعادل السلبي، ظهر النصر في النصف الثاني أكثر نجاعة هجومية، معتمداً على تحركات لاعبه عامر التاورغي، فضلا على أن النصر بذلك الضغط المكثف على مرمى رضوان توفيق، نجح في تسجيل أولى أهداف اللقاء، عندما أستغل عامر التاورغي بسرعته خطأ المدافع المالي محمد تراوري، واضعًا كرته في شباك الأخضر عند الدقيقة “52”.

في المقابل، أنتظر الأخضر الذي نظم صفوفه بعد هدف عامر التاورغي، وكثف من هجماته نحو دفاعات النصر حتى الدقائق الـ 10 الأخيرة، ليمنح له مهاجمة أحمد كراوع الفوز ، برأسيتين ماكرتين، استقرتا في شباك جواد رزق، في الدقيقتين “81”، وفي الدقيقة “83”.

بهذا الفوز، رفع الأخضر رصيده إلى (10) نقاط، محتلا المرتبة الثاني، خلف المتصدر الأهلي بنغازي، فيما تجمد رصيد النصر عند (7) نقاط، جمعها من فوزين وتعادل. (وال) س أ/ ر ت

تقرير| سيف النصر أمبية

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