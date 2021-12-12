خاص| تعادل إيجابي بين الأولمبي والمدينة في مباراة مثيرة

طرابلس 12 ديسمبر 2021 (وال)- حافظ فريق الأولمبي على سجله الخالي من الهزائم بتعادله مع المدينة بنتيجة هدفين في كل شبكة في الدوري الممتاز لكرة القدم، وذلك على أرضية ملعب علي الزقوزي؛ ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الذهاب لفرق المجموعة الثانية، حيث نجح فريق المدينة في إدراك هدفه الأول مبكرًا عن طريق لاعبه المحترف البرازيلي ما تيوس موتا مطلع الدقيقة (3).

الأولمبي صاحب صدارة المجموعة الثانية بـــ 9 نقاط، لم يقف مكتوف الأيادي، بل أصبح يبحث عن ضالته في تعديل موازين المباراة، ونال ما يُريد عندما تمكن لاعبه طارق بشارة، تعديل الكفة في الدقيقة (23).

الحصة الثانية؛ جاءت سريعة نوعًا ما، وتبادل فيها الفريقين الهجمات على المرميين، وعند الدقيقة (80)، تقدم المدينة على صعيد النتيجة، بهدف حمل توقيع اللاعب حسام العباني.

هذا وشهدت الدقيقة (85)؛ خروج البطاقة الحمراء لحارس الأولمبي أسامة المندلسي، لكن المدينة لم يستغل ذلك النقص العدد للأولمبي، واستقبلت شباكه في الوقت بدل الضائع هدف التعادل، وذلك من ركلة جزاء، نفذها بنجاح المحترف التونسي شمس الدين السامطي.

بهذا التعادل واصد فريق الأولمبي تصدره لفرق المجموعة الثانية برصيد (10) جمعها من أربعة مباريات، فيما واصل المدينة مسلسل إهدار النقاط، وبقي برصيده السابق (4) نقاط من أربعة جولات. (وال) س أ / ر ت

تقرير| سيف النصر أمبية

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