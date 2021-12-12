محاربو الصحراء يعبرون للمربع الذهبي في بطولة كأس العرب

بلغ منتخب الجزائر نصف نهائي بطولة كأس العرب بعد فوزه بركلات الترجيح 5-3 على شقيقه المغربي مساء أمس السبت.

تقدم المنتخب الجزائري عن طريق ياسين إبراهيمي من ضربة جزاء في الدقيقة 64 قبل أن يدرك محمد النهيري التعادل للمنتخب المغربي في الدقيقة 62.

وفي الدقيقة 10 من الشوط الإضافي الأول، سجل يوسف البلايلي الهدف الثاني للمنتخب الجزائري قبل أن يدرك بدر بانون التعادل للمنتخب المغربي في الدقيقة 6 من الشوط الإضافي الثاني. ليلجأ المنتخبان لضربات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لمصلحة محاربي الصحراء.

وبذلك قطع المنتخب الجزائري تذكرة العبور للمربع الذهبي حيث سيكون على موعد مع مواجهة المنتخب القطري مستضيف البطولة.

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