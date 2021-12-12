الهولندي فرستابن يحرز لقب بطولة العالم لفورمولا 1 في أبوظبي

تمكن الهولندي “ماكس فرستابن” من انتزاع لقب بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات بالفوز بسباق جائزة أبوظبي الكبرى بعد تجاوز منافسه البريطاني “لويس هاميلتون” في اللفة الأخيرة اليوم الأحد وبذا يعد أول هولندي يفوز ببطولة العالم في هذا النوع من السباقات.

وأحرز “مرسيدس” لقب بطولة الصانعين للمرة الثامنة على التوالي وهو أمر لا سابق له لكن فرشتابن “24 عاماً” حرم الفريق الألماني من تحقيق الثنائية.

وشهدت أبوظبي نهائي مثير بدأ معه السباق الختامي وانتهى بإثارة الجدل ودموع الفرحة على جانب والغضب على جانب آخر حيث كان “مرسيدس” غاضباً من “مايكل ماسي” مدير السباقات بعد تبخر حلم الفوز ببطولة السائقين.

وتجدر الإشارة إلى أن فرستابن قد أنهى الموسم بــ 10 انتصارات مقابل 8 لهاميلتون كما كان الأكثر تصدرا للفات ومركز أول المنطلقين وصعودا على منصة التتويج، فيما جاء “كارلوس ساينز” سائق فيراري في المركز الثالث.

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