الاتحاد أم الأهلي … من يحسم الديربي؟

أنهى قطبا طرابلس الاتحاد والأهلي تحضيراتهما للقاء ديربي طرابلس الذي يجمعهما مساء الاثنين على أرضية ملعب مصراتة.

اللقاء الذي أجل بسبب روزنامة الفريقين في كأس الكونفدرالية الإفريقية سيلعب مساء الاثنين بمصراتة ويدخله كل فريق برغبة حصد النقاط الثلاث وتحقيق انطلاقة قوية في هذا الموسم ، هذا وبحسب أكثر من مصدر سيفتقد الاتحاد عدة لاعبين بارزين في هذه المباراة بسبب الإصابة أبرزهم صانع الألعاب ربيع شادي إلا أن الفريق سيسعى لتحقيق الفوز وبداية حملة الدفاع عن اللقب ، وفي الجهة المقابلة وصل الأهلي طرابلس قبل قليل مدينة مصراته بصفوف مكتملة وبمعنويات عالية بعد ضمان الفريق التواجد في دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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