شباب الجبل يحقق أول انتصار له في الدوري أمام التحدي

تمكن فريق شباب الجبل من تحقيق فوزه الأول هذا الموسم أمام التحدي، في المباراة التي جمعت بينهما لحساب الجولة الرابعة، على أرضية ملعب شيخ الشهداء في مدينة البيضاء.

وانتهى اللقاء بفوز أصحاب الأرض بنتيجة هدفين مقابل هدف، حيث افتتح المحترف العاجي “أدجا مارسيل” النتيجة لصالح شباب الجبل، وأضاف بعد ذلك المهاجم “جلال الزوي” الهدف الثاني، ثم قلص التحدي النتيجة عن طريق “أحمد المكاري”.

بهذا الفوز حصد شباب الجبل أول ثلاث نقاط لهم في الدوري، بينما تجمد رصيد التحدي عند النقطة الثالثة التي حققها إثر فوزه الوحيد على فريق خليج سرت.

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