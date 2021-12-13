مساعٍ لاستئناف مشروع تطوير المدينة الرياضية في بنغازي

تستعد بلدية بنغازي لاستئناف العمل على استكمال مشروع صيانة وتطوير المدينة الرياضية، وذلك بعد أن خصصت له وزارة التخطيط مبلغاً بقيمة 102 مليون دينار.

وفي إطار مساعي استئناف المشروع المتوقف منذ أكثر من عشر سنوات، اجتمع وزير التخطيط فاخر بوفرنه ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري، مع رئيس شركة Consult- V الاستشاري بالمشروع، مانفرد أوسترفالد، والمدير التنفيذي كريستنا هاقن؛ لبحث احتياجات وخطة العمل.

وأجرى المسؤولون عقب اجتماعهم جولةً تفقديةً للملعب؛ لتدوين ملاحظاتهم والاطلاع على الوضع الراهن للمدينة الرياضية.

واتفق مسؤولو البلدية والمشروع مع إدارة الشركة المنفذة على مواصلة التنسيق مع الجهات المتعاقد معها، بشأن تنفيذ الدراسات الفنية المطلوبة؛ لاستئناف أعمال الصيانة والتطوير.

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