الأهلي بنغازي يتألق بتحقيقه العلامة الكاملة في “الممتاز”

تميّز فريق المشوار الطويل بانطلاقة قوية هذا الموسم، وذلك بعد تحقيقه العلامة الكاملة في أول أربع جولات من انطلاق الدوري الممتاز، متصدراً للترتيب العام في المجموعة الأولى.

واستهل الأهلي بنغازي مشواره في الدوري، هذه السنة، بانتصار مقنع خارج ملعبه بثلاثية نظيفة أمام خليج سرت، واستقبل الأهلي، بعدها، على ملعبه فريق شباب الجبل وفاز عليه بثلاثية مقابل هدف، ثم سافر فريق القلعة الحمراء إلى مدينة البيضاء لملاقاة الصداقة الذي خسر المباراة بثنائية دون رد.

بعد ذلك، استقبل الأهلي جاره الهلال في مباراة كانت صعبة على كتيبة المدرب الكرواتي رادان، ولكنه تمكنوا من تحقيق الفوز بنتيجة هدفين دون ردٍّ.

وتصدر الأهلي بنغازي قائمة الفرق الأعلى تهديفاً، حيث تمكّن رفاق أكرم الزوي من تسجيل عشرة أهداف في أربع مباريات، أمّا دفاع الفريق فلم تستقبل شباكه سوى هدف وحيد.

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