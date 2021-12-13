هدف كمارا يحقق للاتحاد الصدارة في ديربي العاصمة طرابلس

طرابلس 13 ديسمبر 2021 (وال) -تصدر فريق الاتحاد حامل لقب النسخة الأخيرة من المسابقة الليبية، ديربي “العاصمة طرابلس” منتزعا من غريمه التقليدي الأهلي فوزا مهما، بنتيجة هدف وحيد، وذلك لحساب المباراة المؤجلة من الجولة الثانية من مرحلة الإياب لفرق المجموعة الثانية من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

-غياب النجاعة الهجومية

هذه المواجهة التي جرت اليوم الإثنين، وأحتضنها ملعب مصراتة، توسطها الحكم الدولي أحمد الشلماني، ولم يحقق اللقاء للمستوى الذي يلبي طموحات الفريقين، ولم نشاهد في النصف الأول هجمات مقلقة على المرميين، ولا حتى تنويع في الهجمات من قبل لاعبي الفريقين.

وعلى الرغم من غياب النجاعة الهجومية وظهور الشوط الأول بصورة دون المستوى، إلا أن اللقاء شهد كرتين كانتا الأخطر باللقاء، وذلك لمصلحة الأهلي، حيث أن الأولى كانت في الدقيقة (32) بتصويب من طلحة رزق، فيما أبعد مدافع الاتحاد سند الورفلي قوية من داخل منطقة العمليات نفذها محمد الطبال، لترجع الكرة أمام عبد الله العرفي، لكن الأخير أطاح بالكرة خارج الملعب، وجاء ذلك عند الدقيقة (35).

الحصة الثانية من المقابلة، دخلها الاتحاد مهاجما، ومن أول جملة منسقة لعبت بكرة بينية من منتصف الملعب أرسلها محمد خليل، إلى زميلة يوسف كاره، ومرر الأخير كرة عرضية داخل منطقة الست ياردات، لم يحسن مدافع الأهلي عبد الله الشريف أبعادها بالشكل الصحيح، لتتهيأ الكرة أمام المحترف الغيني محمد الشيخ كمارا، مسجلا بذلك الغيني الهدف الوحيد باللقاء.

-إيجاد الحلول

بعد هدف الاتحاد المبكر، أجرى مدرب الأهلي عدة تغييرات على صعيد التشكيل الأساسي الذي بدأ به، على أمل أيجاد حلول لمسألة التعديل، وعند الدقيقة (76) تدخل المدافع محمد الخليل سريعا، قبل أن تصل الكرة التي لم يحسن التصرف فيها علي معتوق، ليتمكن من أبعاد الخطر عن مرماه.

وشهد الدقيقة (88) تسديدة قوية من على حافة منطقة جزاء الاتحاد أطلقها المحترف التونسي محمد المتناني، لتجد ارتمائة قتالية من مدافع الاتحاد محمد خليل، بالمقابل استمرت محاولات الأهلي في معادلة النتيجة، لكن تلك المحاولات تحطمت أمام صلابة لاعبي الاتحاد، لتنتهي المباراة على واقع هدف الشيخ كمارا الوحيد.

وبهذا الفوز رفع فريق الاتحاد رصيده إلى (6) نقاط، محتلا بها الترتيب الثالث، جمعها مباراتين، فيما تجمد رصيد الأهلي عند النقطة (3) حصدها من مباراتين، محتلا بها الترتيب الثامن على خارطة سلم المجموعة الثانية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الفوز للاتحاد هو الثالث متواليا على جاره الأهلي طرابلس، لاسيما أن الاتحاد نجح في التفوق في لقاء إياب الموسم الماضي، ومن ثم حقق التفوق في مباراة التتويج بلقب الموسم الماضي، والتي كانت بركلات الترجيح.

-طاقم التحكيم

يذكر أن لقاء ديربي طرابلس اليوم توسطه طاقم تحكيمي متكون من الدولي الحكم أحمد الشلماني، حكم ساحة، بمساعدة كل من مساعد أول الدولي باسم سيف النصر، ومساعد ثان المنجي بوشكيوة، وعبد الحكيم أقشيره، حكما رابعا، فيما أسندت مهمة المراقبة للمراقب الدولي عادل سوسي.

-إنذارات وركنية

أشهر الحكم الدولي أحمد الشلماني، الكرت الأصفر في خمس مناسبات، منها ثلاث للأهلي، كانت من نصيب منصور رزق، في الدقيقة (27)، و محمد الطبال، في الدقيقة (30)، بالإضافة إلى عبد الله الشريف في الدقيقة (54)، بينما أشهر الحكم ذاته عدد اثنان كروت صفراء للاتحاد، تمثلت في المعتصم بالله صبو، في الدقيقة (30)، وأحمد الهرام، في الدقيقة (76)، في حين شهدت المباراة عدد (7) ركنيات، جميعها لفريق الأهلي طرابلس، اثنان منها في الشوط الأهلي بالدقيقتين (27)، و (39)، وعدد (5) ركنيات بالشوط الثاني، وكانت في الدقائق (67)، و (77)، و (85)، و (88)، و (2+90).

-خليل ” أفضل اللاعبين

عند اكتمال المباراة بين الأهلي طرابلس والاتحاد، تحصل مدافعي الاتحاد محمد الخليل على جائزة أفضل لاعب في المقابلة والمقدمة من النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين، وذلك نظير ما قدمه اللاعب من مستوى عال ورفيع، نال إعجاب المتابعين، مساهما بقوة في فوز فريقه بديربي العاصمة.

يذكر أن هدف الاتحاد الذي مرر من الرواق الأيمن، كانت بدايته بكرة بينية مباغتة أرسلها محمد خليل، من منتصف الملعب.(وال طرابلس) س إ / س خ.

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