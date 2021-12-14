قلة استقرار فنّي يعيشها “شباب الجبل” في جولات الممتاز الأولى

أجرت إدارة نادي شباب الجبل ثلاث تغيرات على صعيد الإدراة الفنية لفريقها الأول لكرة القدم، حيث أشرف على تدريب الفريق في الأربع جولات الماضية من المسابقة الدوري الممتاز ثلاثة مدربين.

بدأ المدرب التونسي أنيس العساوي هذا الموسم بعد قيادته لتدريب شباب الجبل في الموسمين الأخيرين، واستعد العيساوي برفقة فريقه بصورة طبيعية قبل انطلاق المنافسات بإقامة معسكر تدريبي مغلق في بنغازي، ولعب عدة مباريات ودية تحضيرية.

وقبل خوض أول مباراة في الدوري الممتاز ، تفاجأ الجميع باستقالة المدرب التونسي بسبب عدم تلبية إدارة النادي لمطالبه، ليكون بذلك أول مدرب يستقيل من منصبه هذا الموسم، ليخلفه بعد ذلك المدرب الوطني صالح رحيل.

وخاض رحيل مع فريق مدينة شحات ثلاث مباريات ضمن المجموعة الأولى، و خسر نتائجها جميعها، الأولى كانت أمام الصداقة بهدف لصفر، والثانية ضد الأهلي بنغازي بثلاثية مقابل هدف، والأخيرة خسرها أمام دارنس بهدفين لصفر على ملعبه، وهي الخسارة التي عجلت برحيل المدرب صالح رحيل،

ليأتي من بعده المدرب الوطني المهدي بوشاح الذي خاض مع الفريق أول مباراة له ضد فريق التحدي وتمكن من الانتصار عليه وتحقيق أول ثلاث نقاط للفريق، الذي يأمل عشاقه الاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية الغائبة عن الفريق منذ مدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية