دارنس يستقبل الأهلي بنغازي في افتتاح مباريات الأسبوع الخامس

تفتح يوم غد الأربعاء مباريات الأسبوع الخامس من منافسات الدوري الممتاز بلقاء دارنس بفريق الأهلي بنغازي

دارنس الذي يستضيف الأهلي بنغازي بملعب درنة بأمل الفوز لمواصلة تحقيقه لنتائج إيجابية رفقة المدرب التونسي زياد التومي . فيما سيسعى فريق الأهلي بنغازي صحبة مدربه ردان غاسنين للظفر بنقاط المباراة الثلاث للاستمرار منفراد في صدارة المجموعة الأولى والتي يحقق فيها العلامة الكاملة برصيد 12 نقطة .

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