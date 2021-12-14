خاص| البطل نوري السعداوي الحائز على الذهبية الأفريقية يخطف الأضواء

بنغازي 14 ديسمبر 2021 (وال)- كرّمت إدارة نادي قاريونس الرياضي وأكاديمية ستارز الرياضي ببلدية بنغازي، الرياضي البطل نوري السعداوي الحائز على الذهبية الأفريقية في لعبة الكاراتيه “الكومتي” بعد تفوقه في النهائي على لاعب مصري،

هذا وجاء ذلك خلال احتفالية أقيمت في أجواء رياضية حماسية اليوم الثلاثاء، بحضور العديد من الشخصيات الرياضية ورؤساء الاتحادات الفرعية والمهتمين بالشأن الرياضي.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الليبية، قال البطل الليبي نوري السعداوي: “الفضل لله؛ ومن ثم والدي العزيز ربي يطول في عمره وعمر جميع الآباء والأمهات هو الذي أحببني في هذه اللعبة، وكانت الانطلاقة في عام 2011 في بطولة بنغازي، وحققت فيها الترتيب الثالث، ومن هنا جاءتني الرغبة في تحقيق الألقاب، وفعلا تم تحقيق ذلك بعد مشاركتي في بطولة المنطقة الشرقية، وتحصلت فيها على الترتيب الأول”.

وأضاف السعداوي: “بعد ذلك شاركت في بطولة البحر المتوسط، ولكن للأسف لم يُحالفني الحظ، وأول قلادة دولية تحصلت عليها في البطولة المغاربية في تونس، وتحصلت فيها على القلادة الذهبية”.

واختتم السعداوي: “الحمد لله على كل من ساندني وقدم لي الدعم بتحقيق هذا الانجاز الإفريقي ورفع اسم دولة ليبيا بتتويجي في البطولة الإفريقية مؤخرًا بالقلادة الذهبية”.

من جهته، قال رئيس الاتحاد الليبي للكاراتيه السيد جمال الرعيض: “نحن اليوم كمؤسسي أكاديمية ستارز ونادي قار يونس؛ نحتفل بابننا البطل نوري السعداوي بعد تتويجه بالانجاز التاريخي والإفريقي، وتتويجه بالقلادة الذهبية، وتقديم الدعم له لأن شريحة الشباب تحتاج إلى دعم فعلي وخاصة الشباب الرياضي، الذي يُمثل دولة ليبيا، ولم يحظى بأي استقبال أو دعم من قبل المسئولين”.

وأضاف الرعيض: “تم تحقيق هذا الانجاز التاريخي في فترة تولينه فيه رئاسة الاتحاد، والذي جاء في توقيت صعب جدًا، والكل يعلم بأن هذه المرحلة صعبة للغاية، ونحن كاتحاد ليبي للكاراتيه؛ لم نتحصل على أي دعم منذ سنتين”.

وتابع الرعيض: “الرحلة للمشاركة؛ كانت صعبه، لأنها كانت عن طريق البر، والمفترض أنها كانت على طريق الجو؛ فذهبنا للمشاركة، ولكنني أتفاجأ بعزيمة هؤلاء الأبطال من أجل تحقيق الفوز بإحدى القلائد، وفعلا كانت لهم الكلمة والبصمة الأخيرة بعد أن حقق السعداوي الفوز بالمباراة الأخيرة على اللاعب المصري، والذي كان ندًا قويًا للسعداوي، لكن البطل السعداوي قد أنهى البطولة منذ الدقيقة الأولى بنتيجة 6 نقاط مقابل صفر، وأصبح اللاعب المصري يلعب على الأخطاء، وبعد تهديد السعداوي بأنه سيتم سحقه في المباراة، لكن بفضل الله وبعزيمة البطل والذي لم يُولي للتهديد بل بات نجمًا إفريقيًا ساطعًا ليُسجل أول قلادة ذهبية إفريقية في تاريخ لعبة الكاراتيه. (وال) م ب/ ر ت

تقرير| مصطفى عياد

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