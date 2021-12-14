خاص| الرعيض يكشف لـــ”وال” عن برنامج لعبة الكاراتيه للعام 2022

بنغازي 14 ديسمبر 2021 (وال)- كشف رئيس الاتحاد الليبي للعبة الكاراتيه السيد جمال الرعيض، عن رزونامة اللعبة للموسم القادم، والتي ستكون الانطلاقة في شهر مارس المقبل.

وقال الرعيض – في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية- “ستكون البداية بمشاركة في البطولة العربية بتونس، ومن بعدها مُباشرة في بطولة شمال إفريقيا، وفي شهر يونيو ستكون المشاركة في دورة الألعاب في الجزائر”.

وتابع الرعيض: “أهم حدث رياضي للعبة الكاراتيه في شهر أكتوبر بطولة العالم في تركيا، وأيضًا بطولتين في إيطاليا والدوري العالمي بجمهورية مصر”.

واختتم الرعيض قائلا: “لابد من الدعم؛ لأن هذه المشاركات تحتاج إلى دعم مادي، فالبطل السعدواي يجب أن يكون مشاركًا في هذه البطولات، لأنه أصبح الآن في الطريق للاولمبياد، ويحتاج إلى جمع النقاط لكي يُسجل اسمه من بين أسماء اللاعبين الأولمبيين”. (وال) م ب/ ر ت

مصطفى عياد

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