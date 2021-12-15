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منتخب ليبيا للقفز بالمظلة يواصل مشاركته المميزة في بطولة العالم

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يُواصل لاعبو المنتخب الليبي للقفز الحر بالمظلة مشاركتهم في منافسات بطولة العالم السادسة للقفز المظلي، المقامة في مدينة دبي.

ووزع الكابتن هلال دبنون، أمين عام الاتحاد الليبي للرياضات الجوية، بطاقة المشاركة في البطولة على لاعبي المنتخب.

ونجح أبطال المنتخب الوطني في القفز أربع مرات على التوالي، وما تزال المنافسات التي انطلقت في الـ 19 من ديسمبر، مستمرة.

جديرٌ بالذكر أن التنافس في بطولة العالم للقفز المظلي، هذا العام، سيكون في ثلاث مسابقات؛ هي “التزحلق على الماء، دقة الهدف، بالإضافة إلى منافسة التماسك الرباعي والثماني”.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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