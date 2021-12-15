الاتحاد الأفريقي يختار الحكم الليبي محمد عطية للمشاركة في “الكان”

اختارت لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الأفريقي الحكم الليبي المساعد عطية محمد، للمشاركة في إدارة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية “الكان”، التي ستُقام في دولة الكاميرون.

وكانت للحكم الليبي الدولي عطية محمد العديد من المشاركات القارية المميزة؛ حيث شارك في قيادة مباريات في كأس أمم أفريقيا السابق، وكأس أفريقيا للمحليين، بالإضافة إلى مشاركته في كأس العالم تحت 17 عاماً في البرازيل.

تجدر الإشارة إلى أن الحكم الدولي عطية محمد تمكن من اجتياز اختبارات اللياقة البدنية، التي أشرف عليها الاتحاد الليبي الأفريقي لكرة القدم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية