لقاء بمثابة سوبر “أفريقي آسيوي” يجمع بين أبطال القارتين

ينتظر عشاق كرة القدم في الوطن العربي، إعلان صافرة انطلاق لقاء المنتخب القطري والجزائري في المباراة التي ستجمعها في دور نصف نهائي بطولة كأس العرب.

ويجمع اللقاء حامل لقب كأس آسيا منتخب قطر، وحامل كأس أفريقيا منتخب الجزائر، في مباراة ستكون بمثابة لقاء “سوبر آسيوي أفريقي”.

ويملك المنتخب القطري أفضلية لعب المباراة بين جماهيره التي ستحضر لمؤازرة منتخب بلادها.

ويقف أمام المنتخب الجزائري أيضاً عائق الإجهاد البدني، وذلك بعد الجهد الكبير الذي بذله “محاربو الصحراء” في لقاء المغرب الأخير، وسبقه لقاء مصر.

وتمكن منتخب “محاربو الصحراء” من إقصاء المغرب حامل اللقب بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بهدفين لهدفين.

أما قطر، التي تشارك بتشكيلتها الأساسية في البطولة؛ فقد حققت العلامة الكاملة في الدور الأول بثلاثة انتصارات، ثم فازت على المنتخب الإماراتي في دور الربع النهائي بنتيجة خمسة أهداف دون ردٍّ.

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