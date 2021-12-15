كولن يقلب تأخره لفوز أمام فولفسبورغ في الدوري الألماني

حقق كولن انتصاراً مثيراً على حساب فولفسبورغ بثلاثة أهداف مقابل هدفين، أمس الثلاثاء، ضمن الجولة 16 للدوري الألماني.

افتتح أصحاب الأرض التسجيل مبكراً عن طريق لوكاس نميشا في الدقيقة الثامنة، وفي الدقيقة 34 أحرز الضيوف هدف التعادل عن طريق أنطوني موديست.

وعاد بعد ذلك فولفسبورغ للتقدم في المباراة مجدداً بعد أن سجل فوتر فيغورست في الدقيقة 51، قبل أن ينتفض كولن ويقلب النتيجة لصالحه؛ بإحرازه الهدفيْن الثاني والثالث عن طريق مارك ألكسندر، وأنطوني موديست.

وبهذا الفوز؛ رفع كولن رصيده إلى النقطة 22 في المركز الثامن، بينما توقف رصيد فولفسبورغ عند النقطة 20 في المركز 11.

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