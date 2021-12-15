“أغويرو” نجم الأرجنتين وبرشلونة يعتزل كرة القدم لأسباب صحية

أعلن المهاجم الأرجنتيني الدولي سيرجيو أغويرو لاعب برشلونة الإسباني، اعتزال كرة القدم لأسباب صحية اليوم الأربعاء، بعد ثبوت إصابته بمرض في القلب وهو في الـ33 من العمر، ليُسدل بذلك الستار على مسيرة حافلة في الملاعب استمرت على مدار 18 عاماً، أحرز خلالها أكثر من 400 هدف.

يُشار إلى أن أغويرو قد نُقل للمستشفى في 30 أكتوبر الماضي، بعد معاناته من ألم في الصدر وصعوبة في التنفس خلال تعادل برشلونة 1-1 مع ألافيس، وبعد ذلك ببضعة أيام أعلن برشلونة أن أغويرو سيغيب عن الملاعب مدة 3 أشهر على الأقل، بعد خضوعه لفحوص في القلب وقبل أن ينصحه الأطباء بالتوقف عن اللعب بعد ذلك.

وقال أغويرو وهو يبكي أمام عدد كبير في ملعب كامب نو: “الهدف من هذا المؤتمر الصحفي هو إبلاغكم بأنني قررت اعتزال كرة القدم، وهذه لحظة صعبة للغاية، لكني راضٍ عن القرار الذي اتخذته”.

وأضاف أغويرو: “لقد اتخذتُ هذا القرار للحفاظ على صحتي. وهذا ما طلبه الأطباء مِنّي وهو أنه من الأفضل التوقف عن اللعب. اتخذتُ القرار قبل 10 أيام تقريبا”.

وتجدر الإشارة إلى أن أغويرو انضم إلى برشلونة قادماً من مانشستر سيتي بطل إنجلترا في صفقة انتقال حُر نهاية الموسم الماضي، لكنه شارك 5 مرات فقط في جميع المنافسات، بسبب إصابة في ربلة الساق ومشكلات في القلب، وأحرز هدفاً وحيداً في هزيمة فريقه 2-1 أمام ريال مدريد.

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