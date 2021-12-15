“هاميلتون” بطل فورمولا 1 سبع مرات يحصل على لقب فارس

مُنِحَ السائق البريطاني لويس هاميلتون بطل سباقات فورمولا 1 للسيارات 7 مرات، لقب فارس “سير”، تقديراً لما قام به من خدمات لرياضة السيارات -الأربعاء- بعد أيام قليلة من فشله في الفوز بثامن لقب، وتحقيق رقم قياسي غير مسبوق بعد منافسة حامية حتى اللفة الأخيرة في سباق جائزة أبوظبي الكبرى.

وتجدر الإشارة إلى أنه بهذا اللقب التقديري يصبح هاميلتون البالغ من العمر 36 عاماً، رابع سائق في فورمولا1 يُتوّج باللقب بعد الأسترالي الراحل “جراك برابهام” و”سترلينج موس” و”جاكي ستيوارت”، الفائز باللقب 3 مرات، لكنه أول سائق يُتوّج باللقب أثناء منافسته في السباقات.

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