بعد فوز الجزائر على قطر.. نهائي مغاربي لكأس العرب

بهدف يوسف البلايلي في الدقيقة الأخيرة، الجزائر تفوز على قطر وتضرب موعداً مع تونس في نهائي كأس العرب، في ديربي مغاربي شمال أفريقي يجمع محاربي الصحراء بجيرانهم نسور قرطاج على ستاد البيت في العاصمة القطرية الدوحة التي تحتضن كأس العرب.

يشار إلى أن المنتخب التونسي قد قلب التوقعات بفوزه على المنتخب المصري بهدف لصفر، فيما منع الجزائريون منتخب العنابي القطري من أن يُحقق مونتادا بعد مباراة دراماتيكية حصلوا فيها على 9 دقائق وقت إضافي، أفلحوا من خلاله في معادلة الجزائر، التي أصرّ لاعبوها ليحققوا الانتصار بضربة جزاء صريحة هزّ على إثرها “البلايلي” هدفاً ذهب بمحاربي الصحراء إلى المباراة النهائية.

سجّلت الجزائر هدفاً في الدقيقة 17 من الوقت المحتسب بدل الضائع، لتفوز 2-1 على قطر صاحبة الأرض وتبلغ نهائي كأس العرب لكرة القدم، بعد قمة مثيرة بين بطلَي أفريقيا وآسيا على استاد الثمامة.

وأحرز المدافع جمال بلعمري هدف الجزائر بضربة رأس بعد متابعة تسديدة زميله حسين بن عيادة في الدقيقة 59، وأدرك البديل محمد مونتاري التعادل بضربة رأس في الدقيقة السابعة من الوقت الضائع، لكن يوسف بلايلي سجل هدف الانتصار للجزائر في اللحظات الأخيرة، حيث أهدر ركلة جزاء، لكنه تابعها وسدد في المرمى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية