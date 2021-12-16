تونس والجزائر إلى نهائي كأس العرب

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تحدد طرفا نهائي بطولة كأس العرب 2021 حيث ضرب منتخب الجزائر موعدًا مع جاره التونسي بملعب البيت بالعاصمة القطرية الدوحة.

وجاء تأهل المنتخب الجزائري بعدما تغلب على منتخب قطر 2 – 1 في الوقت القاتل يوم الأربعاء خلال الدور قبل النهائي من المسابقة.

وتقدم المنتخب الجزائري عن طريق جمال بن العمري في الدقيقة 59، وذلك قبل أن يدرك المنتخب القطري التعادل بواسطة محمد مونتاري في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وفي الدقيقة 15 من الوقت المُبدد سجل يوسف البلايلي هدف الفوز للمنتخب الجزائري، بعدما تابع ضربة جزاء سددها هو وتصدى لها سعد الشيب حارس مرمى قطر.

اهداف مباراة قطر والجزائر (2-1) وفوز الجزائر 🔥🔥 – جنون رؤوف خليف 🤯#قطر_الجزائر pic.twitter.com/wX35xBmFZ0 — ً (@90T94) December 15, 2021

هدف عكسي قاتل

بدوره تأهل المنتخب التونسي للنهائي بعد فوزه على نظيره المصري بنتيجة هدف دون مقابل. جاء ذلك بهدف عكسي قاتل في الوقت القاتل سجله قائد مصر عمرو السولية. وجاء هدف السولية برأسية عن طريق الخطأ إثر ركلة حرة (90+5) لمصلحة تونس.

هدف منتخب تونس pic.twitter.com/t5Z5Sh1RUH — LION GOALS (@LionGoals) December 15, 2021

وأكد كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري، أن عامل الحظ هو سبب خسارة فريقه أمام تونس.

وقال كيروش في مؤتمر صحفي الأربعاء، “لقد ابتسم الحظ لتونس في كرة الهدف الذي أحرزه لاعبنا عمرو السولية بالخطأ في مرماه، ولكن أقدم لهم التهنئة على الفوز وأمنياتي بالتوفيق لهم في المباراة النهائية”.

وأضاف، “لقد فاز الفريق الأكثر حظًا، فهم فريق جيد للغاية، لكننا أهدرنا العديد من الفرص والتوفيق لم يكن معنا”.

وتابع كيروش، “لقد قدمنا مباراة جيدة. لكننا لم نكن في يومنا. لا أقول إن منتخب تونس لا يستحق الفوز، ولكن الفرص التي أتيحت لنا كنا نستحق أن نسجل من خلالها”.

نهائي كأس العرب

وستقام المباراة النهائية لبطولة كأس العرب يوم السبت 18 ديسمبر 2021، على استاد البيت. وستنطلق المباراة النهائية لبطولة كأس العرب 2021 في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت ليبيا.