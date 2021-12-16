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الأهلي بنغازي يواصل مشوار الصدارة بالعلامة الكاملة

تم النشر منذُ 35 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن فريق الأهلي بنغازي من تحقيق الفوز على مستضيفه درانس بنتيجة هدف دون ردٍّ، في المباراة التي جمعت بينهما في إطار الجولة الخامسة لحساب المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز.

وسُجّل هدف المباراة الوحيد من علامة الجزاء عن طريق المحترف التونسي هيثم الجويني بحلول الدقيقة 44.

وحاول أصحاب الأرض إدراك هدف التعادل، ولكنهم فشلوا في هزّ شباك “الوحيشي”، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بنغازي خارج الديار.

وبهذا الفوز، يواصل الأهلي بنغازي صدارته للمجموعة الأولى بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة، بينما تجمد رصيد دارنس عند النقطة الثامنة.

 

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قناة 218 الليبية

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