الأهلي بنغازي يواصل مشوار الصدارة بالعلامة الكاملة

تمكن فريق الأهلي بنغازي من تحقيق الفوز على مستضيفه درانس بنتيجة هدف دون ردٍّ، في المباراة التي جمعت بينهما في إطار الجولة الخامسة لحساب المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز.

وسُجّل هدف المباراة الوحيد من علامة الجزاء عن طريق المحترف التونسي هيثم الجويني بحلول الدقيقة 44.

وحاول أصحاب الأرض إدراك هدف التعادل، ولكنهم فشلوا في هزّ شباك “الوحيشي”، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بنغازي خارج الديار.

وبهذا الفوز، يواصل الأهلي بنغازي صدارته للمجموعة الأولى بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة، بينما تجمد رصيد دارنس عند النقطة الثامنة.

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