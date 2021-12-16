الدوري الليبي الممتاز … التعادل الإيجابي يسود لقاء المحلة والاتحاد المصراتي

طرابلس 16 ديسمبر 2021 (وال) -ساد التعادل الإيجابي بهدف لمثلهما لقاء الاتحاد المصراتي ومستضيفه المحلة لحساب الجولة الخامسة من مرحلة الذهاب لفرق المجموعة الثانية، وذلك ضمن منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأربعاء على أرضية ملعب الهاشمي البهلول. وكان فريق المحلة في هذه المباراة التي توسطها الحكم أيوب الفرجاني، […]

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