الدوري الليبي الممتاز .. بتفوقه على دارنس الأهلي يواصل التربع على ريادة المجموعة الأولى

درنة 16 ديسمبر 2021 (وال) -واصل فريق الأهلي انطلاقته القوية هذا الموسم، عقب تفوقه على مستضيفه دارنس بنتيجة هدف وحيد، وذلك في إطار الجولة الخامسة من مرحلة الذهاب لفرق المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء على أرضية الملعب البلدي في مدينة درنة.

-ركلة جزاء



الشوط الأول من هذه المباراة التي توسطها الحكم حسين العجمي، قلة فيها الفرص بين الفريقين، وأصبح اللعب داخل وسط الملعب، وبعد مرور (10) دقائق صوب المهاجم أكرة الزوي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، التقطها الحارس عماد رجب بإقتدار، وعند بلوغ الدقيقة ( 34 ) تصدى المدافع سعد جباره، تسديدة لاعب الوسط علي دخيل، من هدف محقق.

وحاول مهاجم دارنس محمد صلاح، افتتاح التسجيل بكرة مباغتة،لكن كرته مرت بمحاذاة القائم الأيمن للحارس مراد الوحيشي، وذلك عند الدقيقة (42)، وشهدت الدقيقة (44) احتساب ركلة جزاء لصالح الأهلي، بعد أن تمت عرقلة المهاجم أكرم الزوي، من قبل لاعبي دارنس أحمد الحاسي، ليتقدم للركلة التونسي هيثم الجويني، معلنا عن ولادة الهدف الوحيد باللقاء، وذلك في الدقيقة (46).

الشوط الثاني جاء سريعا من سابقة، وعند الدقيقة (50) لم يتمكن مهاجم الأهلي أكرم الزوي، الذي بدوره استخلص الكرة من مدافعي دارنس معززا النتيجة بهدف ثان، إلا أن كرة المهاجم مرت عرضية بردا وسلاماًعلى مرمى الحارس عماد رجب.

وتدخل الحارس عماد رجب، أمام أكرم الزوي، ليتمكن بدوره من أبعاد الخطر عن مرماه، وذلك في الدقيقة (56) وذلك بتصويبة علي دخيل.

-تصويبة علي دخيل

الخطر الدارنسي لم يغب على مرمى مراد الوحيشي، حيث كانت الخطورة متمثلة في حركة علي دخيل، واللاعب البديل شاهين الجميل، وعند مطلع الدقيقة (74) أرسل محمد صلاح، بيساره كرة عرضية ساقطة داخل منطقة المناورات، لكن زميلة بالفريق أحمد الحاسي، لم يتمكن ولم يحسن التصرف بها، وكاد دارنس أن يعادل النتيجة، لاسيما أن الحارس مراد الوحيشي، نجح بصعوبة في إبعاد تصويبة لاعب الوسط علي دخيل، إلى ركنية، تليها مباشرة الفاصل المهاري من شاهين الجميل، الذي تلاعب بخط ظهر الأهلي، لكن المهاجم فقد توازنه، مما أدى إلى تشتيت الكرة بعيدا عن منطقة مراد الوحيشي.

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى (15) نقطة حققها من (5) انتصارات، ومتصدرا بها ريادة المجموعة الأولى، فيما تجمد رصيد دارنس عند النقطة (8)، محتلا الترتيب الثالث مؤقتا.

-طاقم التحكيم



يذكر أن هذه المقابلة توسطها طاقم تحكيم متكون من سين العجمي، حكم ساحة، بمساعدة كل من: مساعد أول الدولي باسم سيف النصر، ومساعد ثان وسي العوامي، و أشرف عمر جمعة، حكماً رابعا، و بلقاسم الحبيب مراقبا للمباراة، أما من جانب الركنيات فقد أحتسب حكم اللقاء عدد (8) ركنيات، منها عدد (5) لدرانس في الدقائق (12)، (78)،(89)،(90)،(91)، عدد (3) ركنيات للأهلي في الدقائق (14)، (26)،(50) إنذارات.

-إنذارات



وتجدر الإشارة إلى أن حكم اللقاء حسين العجمي، أشهر الكرت الأصفر في (5) مناسبات ،منها عدد (3) لفريق دارنس كانت من نصيب أويس السويح، في الدقيقة (29)، و محمد صلاح، في الدقيقة (82)، وخليل بوحلاله، في الدقيقة (85)، فيما تحصل الأهلي على عدد (2) كروت صفراء، كانت من نصيب النيجيري أفيونيج، في الدقيقة (46)، وحسين طقطق، في الدقيقة (85).(وال درنة) س إ / س خ.

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