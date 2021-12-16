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الجزائر تتأهل لنهائي كأس العرب بسيناريو مثير أمام قطر

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن بطل أفريقيا المنتخب الجزائري من التأهل للمباراة النهائية من كأس العرب، بعد فوزه بنتيجة هدفين مقابل هدف على مستضيف البطولة وبطل قارة آسيا المنتخب القطري.

افتتح أسود الصحراء النتيجة عن طريق مدافعهم جمال بلعمري عند حلول الدقيقة 59 من عمر الشوط الثاني من اللقاء.

وأدرك المنتخب القطري التعادل في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، الذي مدده الحكم البولندي “سيمون مارتشينياك” إلى أكثر من 16 دقيقة في حادثة تعرض على إثرها الحكم للكثير من الانتقادات.

وبعد فرحة هسترية من الجماهير القطرية وتوقف وقت المباراة بضع دقائق استأنفت المباراة، وظن الجميع وقتها أن الأمور حسمت وأن المنتخبين ذاهبان إلى شوطين إضافيين.

ومن هجمة خاطفة للمنتخب الجزائري عرقل على إثرها ياسين إبراهيمي في منطقة جزاء قطر، ليحتسب الحكم البولندي ركلة جزاء لأسود الصحراء، نفذها نجم الفريق يوسف البلايلي بنجاح في الدقيقة 15 من عمر الوقت بدل الضائع.

 

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قناة 218 الليبية

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