المحلة يخطف تعادلا ثمينا من الاتحاد المصراتي

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة لقاء الاتحاد المصراتي أمام نظيره فريق المحلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة لحساب المجموعة الثانية من الدوري الليبي، على أرضية ملعب “الهاشمي البهلول”.

وافتتح فريق الاتحاد المصراتي التسجيل من ضربة جزاء نفذها المحترف المغربي “سعد غرباوي” عند مطلع الدقيقة العاشرة من الشوط الأول.

وخطف فريق المحلة التعادل في الوقت القاتل من عمر اللقاء عن طريق لاعبه أحمد العلواني بحلول الدقيقة 85.

ورفع المحلة بهذا التعادل رصيده إلى النقطة الخامسة محتلا المركز الرابع في المجموعة، بينما يحتل الاتحاد المصراتي المركز التاسع برصيد نقطتين.

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