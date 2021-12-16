“الدولي للتنس”: ديوكوفيتش وبارتي الأفضل في 2021

تَوّج الاتحاد الدولي للتنس اليوم الخميس، اللاعب نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالمياً بجائزة “بطل العالم 2021” للمرة السابعة في تاريخه، وهو رقم قياسي، بينما نالت اللاعبة آشلي بارتي المصنفة الأولى عالمياً على السيدات الجائزة للمرة الثانية.

وفيما أنهى ديوكوفيتش العام في صدارة التصنيف العالمي للمرة السابعة وهو رقم قياسي، فاز اللاعب الصربي بأستراليا المفتوحة وفرنسا المفتوحة وويمبلدون، بينما أخفق في نيل الميدالية الذهبية الأولمبية، وكذلك في الفوز بأمريكا المفتوحة في سعيه لحصد جميع الألقاب الكبرى في عام ميلادي واحد.

يُشار إلى أن ديوكوفيتش كان يتساوى مع الأسطورة الأمريكي بيت سامبراس في عدد مرات الفوز بجائزة الاتحاد الدولي للتنس، برصيد ستة ألقاب لكلٍ منهما، وتجدر الإشارة إلى أن النسخة الأولى من هذه الجائزة انطلقت في العام 1978.

والجدير بالذكر أيضاً أن بارتي، التي فازت بأول ألقابها في ويمبلدون هذا العام، إضافة إلى برونزية أولمبياد طوكيو في الزوجي المختلط، نالت هذه الجائزة في 2019.

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