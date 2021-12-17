التعادل الإيجابي يحسم لقاء التحدي والصداقة

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حسم التعادل الإيجابي 1-1 مساء أمس الخميس لقاء التحدي و ضيفة الصداقة الذي احتضنه ملعب شهداء بنينا لحساب الأسبوع الخامس لمسابقة المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم الفهود بهدف في الدقيقة 45+1 للجناح أحمد العبار، لكن أبناء شحات نجحوا في خطف التعادل بهدف للمحترف الايفواري ألفا ممادو في الدقيقة 63.

وشهدت المباراة إضاعة مهاجم التحدي محمود علي لضربة جزاء في حدود الدقيقة 73. كما شهدت المباراة طرد لاعب التحدي يوسف ساطي في بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 78.

وهذا التعادل هو الأول للتحدي هذا الموسم. ومن جانبه لم ينجح الصداقة في تحقيق الفوز في أربعة مباريات متتالية.

ورفع التحدي رصيده بهذا التعادل إلى 4 نقاط في المركز السابع. وبذات الرصيد تواجد الصداقة في المركز السادس.

صدارة المجموعة الأولى بالدوري الليبي

وتصدر المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز فريق الأهلي بنغازي، حيث نجح الأهلي بنغازي الأربعاء في تحقيق الفوز الخامس على التوالي بعدما ألحق الهزيمة الأولى بفريق دارنس هذا الموسم بعد أن هزمه بهدف دون مقابل، على ملعب درنة في الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز.

وجاء هدف الأهلي بنغازي الوحيد عن طريق التونسي هيثم الجويني من علامة الجزاء في الدقيقة 46 من الشوط الأول.

وهذا الفوز هو الخامس للأهلي بنغازي بعد خمس جولات وتلقى دارنس أول خسارة هذا الموسم. وبهذا الفوز عزز صدارته للمجموعة الأولى برصيد 15 نقطة بينما تجمد رصيد أبناء درنة عند 8 نقاط.

المجموعة الثانية

وفي المجموعة الثانية للدوري الليبي حسم التعادل السلبي 0-0 لقاء الشط وجاره أبوسليم على أرضية ملعب علي الزقوزي بطرابلس.

وبهذا التعادل أوقف الشط سلسلة هزائمه التي تواصلت لأربع جولات ولم يسجل أي هدف حتى الآن. ومن جانبه سجل أبوسليم ثالث تعادل سلبي على التوالي.

وبهذا التعادل رفع أبوسليم رصيده إلى 6 نقاط في الترتيب بينما وضع الشط أول نقطة في رصيده وتواجد في مؤخرة الترتيب.