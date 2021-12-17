“كاف” يرفض طعن أنيمبا بشأن مكان مواجهته أمام الاتحاد

رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” الطعن المقدم من نادي أنيمبا النيجيري حول مكان إقامة مباراة الإياب التي ستجمعه مع فريق الاتحاد، ضمن منافسات دور 32 مكرر من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ووافق الاتحاد الأفريقي، بشكل رسمي، على خوض مباراة الإياب بين الفريقين على أرضية ملعب شهداء بنينا، يوم الـ19 من ديسمبر الجاري.

يُشار إلى أن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز أنيمبا النيجيري بنتيجة 2-0، ويحتاج ممثل الكرة الليبية إلى تحقيق الفوز بأكثر من هدفيْن؛ لبلوغ دور مجموعات كأس الاتحاد الأفريقي.

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