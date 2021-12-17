التعادل السلبي يحسم مواجهة الشط وأبوسليم

انتهت المباراة التي جمعت فريقيْ الشط وأبوسليم بالتعادل السلبي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الذهاب لحساب المجموعة الثانية ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وشهد اللقاء سيطرة متبادلة بين الفريقين، مع خطورة نسبية للاعبي أبوسليم، فيما خاض فريق الشط المباراة دون حضور مدربه مروان نصرات، الذي رحل عن تدريب الفريق، قبل ساعات من انطلاق المباراة.

يُشار إلى أن فريق الشط تمكن، بعد هذا التعادل، من حصد أول نقطة له في الدوري لهذا الموسم، بينما رفع أبوسليم رصيده إلى النقطة السادسة في المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الثانية.

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