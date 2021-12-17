ليفربول يتجاوز نيوكاسل بثلاثية ويواصل ملاحقته للمتصدر مان سيتي

خرج ليفربول بفوز هام أمام ضيفه نيوكاسل يونايتد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تأخر ليفربول في بداية المباراة، حيث تقدم نيوكاسل بهدف سجله جونجو شيلفي في الدقيقة 7، ثم عاد الريدز عبر دييغو غوتا في الدقيقة 21، وبعدها بأربع دقائق دوّن محمد صلاح ثاني الأهداف ليختتم بعدها ألكساندر آرنولد الثلاثية للريدز في الدقيقة 87.

بهذا الانتصار، ارتفع رصيد ليفربول إلى 40 نقطة بفارق نقطة واحدة وراء المتصدر مانشستر سيتي، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند 10 نقاط في المركز قبل الأخير.

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