اخبار الرياضة

انطلاق بطولة ليبيا للكيك بوكسنغ ببنغازي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – رياضة

انطلقت بمدينة بنغازي أمس الخميس بطولة ليبيا الخامسة في لعبة الكيك بوكسنغ .. وحملت البطولة التي احتضنتها صالة الألعاب بالمدينة الرياضيه بنغازي شعار  “ليبيا أرض السلام” .

وافتتحت فعاليات البطولة بعروض رياضية في عدة ألعاب وعروض فنية غنائية وسط عدد من الشخصيات الرياضية على رأسها رئيس الاتحاد الليبي للعبه الأستاذ محمد الزروق .

ويشارك في المنافسات 300 رياضي من مختلف مناطق ليبيا يتنافسون ليومين في جميع الفئات العمرية .

وتعمل اللجنة الفنيه للاتحاد الليبي للكيك بوكسنغ لاختيار أفضل اللاعبين من خلال البطولة .. وضمهم للمنتخب الليبي لتمثيله في المحافل الخارجية .

هذا وتتواصل البطولة ليومين وسيتم خلال اليوم الختامي تكريم الأبطال الحائزين على المراكز الأولى في جميع الفئات وتقديم جوائز محفزه لهم للاستمرار والتألق في اللعبة .

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اخبار ليبيا 24

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