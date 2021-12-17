الأخضر يحقق الفوز بسداسية ويواصل مطاراته للمتصدر الأهلي

أجدابيا 17 ديسمبر 2021 (وال) -نجح فريق الأخضر الأول لكرة القدم، من تحقيق فوزا مهما على فريق خليج سرت بنتيجة ستة أهداف مقابل ثلاثة، وذلك في إطار الجولة الخامسة من مرحلة الذهاب لفرق المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جمعت الفريقان على أرضية ملعب أجدابيا.

المباراة جرت أمس الخميس، توسطها الحكم عماد خريش، دخلها الأخضر اللقاء وهو يمني النفس في مواصلة انتصاراته، وذلك من أجل ملاحقة الأهلي المتصدر، لكنه وجد منافسا عنيدا، ظهر بشكل مغاير تماما، بالإضافة إلى أنه سنحت له فرص عدة، خاصة تلك الفرص، والتي نجح من خلالها في إح دى الكرات المهاجم إسلام الغناي، ترجمتها إلى هدف الافتتاح، وذلك بتسديدة قوية غالطت الحارس رضوان توفيق، وجاء ذلك في الدقيقة (11).

فريق الأخضر أحس بصعوبة الموقف، وتقدم إلى مرمى خليج سرت، مشكلا هجمات عدة باحثا في ذلك تعديل الكفة، وعند بلوغ الدقيقة (38) تمكن التونسي المهدي الوذرفي، العودة بالأخضر إلى نقطة البداية، معدلا النتيجة بسديدة قوية، ومعها تنتهي مجريات الشوط الأول بالتعادل الإيجابي هدف لهدف.

في الشوط الثاني تزايدت غزارة الأهداف، ووصلت إلى (7) أهداف من أصل عدد (9)، سجلت خلال ( 90 ) دقيقة، حيث تناوب على تسجيل أهداف خليج سرت في الحصة الثانية كل من علي بلقايد، وإسلام الغناي، في الأخضر بالشوط الثاني كل من أحمد كراوع هدفين ، فيما سجل علي أمادو، محمد جاد الله، وعبد الله عبد الرحيم، هدف وحيد.

يشار أن المباراة شهدت خروج البطاقة الحمراء في مناسبتين ، وكانت من نصيب حسين العبيدي، من جانب خليج سرت، والمهدي الكوت من جانب الأخضر.

وبهذا الفوز واصل الأخضر مطاردته للمتصدر الأهلي، رافعا رصيده إلى (13) نقطة محتلا بها الترتيب الثاني على خارطة سلم فرق المجموعة الأولى، فيما تجمد عند النقطتين.(وال أجدابيا) س إ / س خ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال