الأخضر يكبد خليج سرت خسارة بسداسية

أخبارليبيا24 – رياضة

حقق فريق الأخضر فوزا مثيرا على حساب مضيفه الأخضر أمس الخميس بنتيجة 3-6 على أرضية ملعب أجدابيا في الجولة الخامسة من الدوري الليبي.

وجاءت المباراة مثيرة وعامرة بالأهداف. وفاجأ خليج سرت منافسه بتسجيل هدف للواعد إسلام الغناي في الدقيقة 12 وعدل أبناء البيضاء الكفة بهدف التونسي مهدي الوذرفي.

ويعود الخليج ويسجل هدفًا ثانيًا لعلي بلعيد في الدقيقة 52 ليبدأ مسلسل الإثارة حيث عدل أحمد كراوع النتيجة للأخضر في الدقيقة 56 وأضاف محمد جادالله هدفًا ثالثًا في الدقيقة 59.

ويعود كراوع ليسجل هدفًا لفريقه الرابع في الدقيقة 75 وقلص إسلام الغناي الفارق للخليج بهدف ثالث في الدقيقة 77. لكن الأخضر سجل هدفين أهداف لعلى أمادو 88 وعبدالله الميهوب 90+4 لتنتهي المباراة خضراوية 6-3 .

وأشهر حكم المباراة عماد تخريج البطاقة الحمراء في مناسبتين لحسين العبيدي من الخليج والمهدي الكوت من الأخضر.

وهذا الفوز هو الرابع للأخضر والثاني على التوالي. وواصل مشواره من دون هزيمة في الدوري بدوره تلقى خليج سرت الخسارة الثالثة هذا الموسم ولم يحقق اأي انتصار.

وبهذا الفوز واصل الأخضر منافسته على مركز متقدم في المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط بينما تواجد خليج سرت في مؤخرة الترتيب بنقطتين.