الدوري الليبي الممتاز  … التعادل الإيجابي يخيم على لقاء التحدي و الصداقة

بنينا 17 ديسمبر 2021 (وال) -خيم التعادل الإيجابي بهدف لمثلهما، لقاء فريقي التحدي و ضيفه الصداقة، وذلك في إطار مباريات الجولة الخامسة من مرحلة الذهاب، لفرق المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جمعت الفريقان على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي.

المباراة التي جرت أمس الخميس، قادتها صافرة الحكم محمد القبضي، لم تشهد فرص خطرة سواء على الحارس حسن المجبري، ولا حتى على مرمى الحارس جمال سلطان، وظل اللعب محصور داخل وسط الملعب دون فاعلية تذكر.

وعند مطلع الدقيقة (7) حاول الناميبي المحترف بفريق التح دي مباغتة الصداقة، مصوبا كرة من على حافة منطقة الجزاء، التقطها بكل اقتدار الحارس جمال سلطان، وأبعد حارس التحدي حسن المجبري، لكرة الخطرة التي سددها اللاعب علي رزق، داخل منطقة المناورات، وذلك عند الدقيقة (27).

وحملت الدقيقة (45) الجديد والأهم للتحدي، حيث أطلق لاعبه أحمد العبار، قذيفة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، وتحديد من الرواق الأيمن، لتستقر تلك التصويبة على يمين الحارس جمال سلطان، معلنة عن أول أهداف اللقاء، ومعه تنتهي دقائق الشوط الأول بهدف وحيد.

الشوط الثاني من المقابلة جاء مختلف عن النصف الأول، وكانت فيه فرص سانحة للتسجيل، بعد أن تحسن الأداء في كل المراكز، وعند الدقيقة (51) صوب الكاميروني جونيور، كرة تمر بمحاذاة القائم الإيسر للحارس جمال سلطان.

وعاد الكامروني جونيور، لكن هذه المرة لينقض فريقه التحدي من هدف محقق، عندما أبعد ببراعة تصويبة علي رزق، بعد تمريرة عرضية من زميله طه بورواق، وجاء ذلك عند الدقيقة (56).

الإثارة بلغت ذروتها من الفريقين، وظهر حارس الصداقة جمال سلطان، لاسيما أن الحارس نجح في إبعاد تسديدة صاحب الهدف أحمد العبار، إلى ركنية، وذلك في الدقيقة (57).

وعند بلوغ الدقيقة (62) تمكن الظهير الأيسر للصداقة، جاسم الخامس، من إرسال كرة عرضية متقنة داخل منطقة جزاء التحدي، لتجد تلك العرضية رأسية ماكرة من العاجي الفا مامادو، معدلا النتيجة ، وواضعا فريقه في نقطة البداية.

أما التحدي لم يستفيد من ركلة الجزاء التي احتسبها حكم اللقاء محمد القبضي، بعد عرقلة اللاعب محمد بوراوي، من قبل المدافع حسين صالح، ليتقدم للركلة محمود علي، محلقا بها عاليا فوق خشبات الحارس جمال سلطان، وذلك في الدقيقة (70).

وشهدت المباراة إشهار البطاقة الحمراء في مناسبة وحيدة، وذلك للاعب التحدي يوسف ساطي، وذلك في الدقيقة (77)، في حين تكون طاقم تحكيم هذه المقابلة من محمد القبضي حكم ساحة، بمساعدة كل من مساعد أول، رياض العزابي، و محمد سلحب، مساعد ثان، و بشير السوسي حكما رابعا، وناجي محمد، مراقبا للمبارة. (وال بنينا) س إ / س خ.

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