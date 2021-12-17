الدوري الليبي الممتاز.. بثلاثية التعاون يتفوق على شباب الجبل

أجدابيا 17 ديسمبر 2021 (وال) -حقق فريق التعاون فوزه الأول بالبطولة الليبية هذا الموسم، عقب تفوقه على ضيفه شباب الجبل بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، وذلك في إطار مباريات الجولة الخامسة من مرحلة الذهاب لفرق المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

هذه المباراة التي جرت اليوم الجمعة على أرضية ملعب أجدابيا انتهى شوطها الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، وجاء أهداف التعاون بواسطة محترفه التونسي ماهر العبيدي في الدقيقة (65)، وعزز اللاعب أحمد جمال تقدم فريقه بالهدف الثاني، وذلك في الدقيقة (69)، واختتم اللاء ثلاثية التعاون اللاعب طه الشلوي، في الدقيقة (72).(وال أجدابيا) س إ / س خ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال