الاتحاد الفرعي لكرة القدم طبرق يختتم دورة المستوى الثاني للإدارة الرياضية

طبرق 17 ديسمبر 2021 (وال) -اختتم الاتحاد الفرعي لكرة القدم طبرق، دورة المستوى الثاني للإدارة الرياضية، بحضور رئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم طبرق، أسماعيل ارحومة، ونائب رئيس الاتحاد عثمان الدناع، وعضو الاتحاد الفرعي عبدالغني بو الأخضر، وممثلي عديد الأندية الرياضية بمدينة طبرق وضواحيها.

وحسب تصريح الإعلامي بوبكر الرفادي لوكالة الأنباء الليبية ” أن هذه الدورة بتنظيم وإشراف من الاتحاد الفرعي لكرة القدم طبرق، وذلك للرفع من كفاءات وقدرات الإداريين بمختلف الاندية الرياضية.

ويضيف كانت الدورة فعالة، حيث أعطيت من خلالها عدة محاضرات علمية بمجال الإدارة الرياضية، و بإشراف أساتذة ومختصين من قبل جامعة طبرق.(وال طبرق) ف و / س خ.

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