الدوري الليبي الممتاز .. المهاجم سالم روما يحقق تفوق فريق النصر على الهلال

ينينا 18 ديسمبر 2021 (وال) -أهدي المهاجم سالم روما، فريقه النصر ثلاث نقاط ثمينة ومهمة، وذلك عقب تفوق فريقه على فريق الهلال، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في إطار الجولة الخامسة من مرحلة الذهاب لفرق المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي.

المباراة التي جرت أمس الجمعة، وكانت تحت صافرة الحكم عبد المؤمن الراعي، دخل كل من الفريقين وكل منهما يريد تعويض خسارة الجولة الماضية، فالنصر صاحب (7) نقاط، اعتمد كثيرا على تحركات خط المقدمة ، والمتمثل في يحي الزليطني، وسالم روما، بالإضافة إلى حركة البرازيلي لوسيانو نانينهو، فيما اعتمد الطرف الثاني في المقابلة الهلال على سرعة طارق السعيطي، و العاجي أسماعيل باكايوكو.

واحتسب حكم اللقاء عبد المؤمن الراعي، ركلة جزاء لفريق النصر، وذلك بعد عرقلة من المدافع أحمد شلبي، للمهاجم سالم روما، تقدم لها يحي الزليطني، واضعا النصر في المقدمة ومغيرا لوحة الأهداف، وذلك في الدقيقة (1+45).

في الشوط الثاني كثف الهلال من ضغطه على مرمى الحارس جواد رزق، بغية العودة للمباراة مجددا، وعند مطلع الدقيقة (70)، أحتسب حكم اللقاء عبد المؤمن الراعي، ركلة جزاء هلالية، بعد أن تمت عرقلة مهاجمه العاجي أسماعيل باكايوكو، من قبل الحارس جواد رزق، تقدم لها محترفه الغابوني مدوين بيتنخ، والذي بدوره نجح في ترجمتها إلى هدف التعديل.

فريق النصر بعد هدف تعادل الهلال، بدأ مصمما على فك شفرة التعادل الإيجابي، وذلك بوتيرة عالية، وبضغط عبر المرتدات، جسدت إلى أفضلية واضحة للنصر، ومع مطلع الدقيقة (76) مرر البرازيلي لوسيانو نانينهو كرة بينية ضرب بها خط ظهر الهلال، لتصل تلك البينية إلى المهاجم سالم روما، خاطفا بها الهدف الثاني باللقاء، ومهديا فريقه ثلاثة نقاط ثمينة ومهمة.

وبهذا الفوز، رفع النصر رصيده من النقاط إلى (10) نقاط، محتلا بها الترتيب الثالث على لائحة سلم المجموعة الأولى، فيما تجمد رصيد الهلال عند القطة (5) محتلا به الترتيب السادس.(وال بنينا) س إ / س خ.

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