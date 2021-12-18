النصر يفوز على الهلال في قمة الجولة الخامسة

فاز فريق النصر في مباراته المهمة في مواجهة جاره الهلال، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز، على أرضية ملعب شهداء بنينا.

تقدم النصر في المباراة عند نهاية الشوط الأول من عمر اللقاء من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب يحيى الزليتني، قبل أن يدرك الهلال التعادل من علامة الجزاء أيضاً سجلها المحترف مدوين بيتغ.

وتمكّن مهاجم القلعة الخضراء سالم روما بعد ست دقائق فقط من تسجيل هدف فوز الفريق، لينتهي اللقاء بتقدم النصر بنتيجة 2-1، ليرفع رصيده إلى النقطة العاشرة في المركز الثالث، أمام الهلال الذي تجمد رصيده عند خمس نقاط في المركز السادس.

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