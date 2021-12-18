الإنتر يواصل الصدارة بخماسية في شباك ساليرينتانا

حقق الإنتر فوزاً عريضاً على حساب مضيفه ساليرنيتانا بخمسة أهداف نظيفة في المباراة التي دارت بينهما ، ضمن الجولة 18 من الدوري الإيطالي .

سجل أهداف المباراة، إيفان بيريسيتش في الدقيقة 11 ودينزل دومفريس عند الدقيقة 33، وعزز أليكسيس سانشيز التقدم للنيراتزوري بالهدف الثالث عند الدقيقة 52، فيما سجل لاوتارو مارتينيز رابع الأهداف في الدقيقة 78، وقبل النهاية بثلاث دقائق؛ أكمل روبيرتو جاليارديني خماسية فريقه.

ورفع الإنتر، بهذا الفوز، رصيده إلى النقطة 43 في صدارة ترتيب الكالشيو، بينما تجمد رصيد ساليرينتانا عند ثماني نقاط بالمركز الأخير.

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