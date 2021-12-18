في أول انتصار له.. التعاون يكتسح شباب الجبل بثلاثية نظيفة

تمكّن فريق التعاون من تحقيق فوزه الأول في الدوري الممتاز، وذلك في مواجهته، خلال الجولة الخامسة، أمام فريق شباب الجبل، على أرضية ملعب 10 يونيو في مدينة اجدابيا.

وانتهى اللقاء بفوز أصحاب الأرض بثلاثية نظيفة، تناوب على تسجيلها كل من المحترف التونسي ماهر العبيدي ولاعب الوسط أحمد جمالَ، أما الهدف الثالث فقد جاء بإمضاء الجناح طه الشلوي.

جديرٌ بالذكر أن فريق التعاون رفع رصيده إلى خمس نقاط محتلاً المركز الخامس في جدول ترتيب المجموعة الأولى، بينما تجمد رصيد شباب الجبل عند ثلاث نقاط في المركز الأخير.

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