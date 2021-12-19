في لقاء مؤجل من الجولة الثالثة.. التعادل يحسم مواجهة الأهلي طرابلس والمدينة

انتهى لقاء الأهلي طرابلس والمدينة المؤجل من الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز بالتعادل السلبي من دون أهداف بين الفريقين، على أرضية ملعب نادي أبوسليم، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

ويعتبر هذا التعادل الأول لأبناء المدرب الفرنسي سيموندي الذي جمع فريقه أربع نقاط حتى الآن من فوز أمام الشط وخسارة أمام الاتحاد، بينما وصل فريق المدينة بعد هذا التعادل إلى النقطة الخامسة.

الجدير بالذكر أن فريق الأهلي طرابلس سيواجه في الجولة المقبلة فريق المحلة، بينما سيواجه فريق المدينة أبوسليم في الجولة السادسة من الدوري.

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